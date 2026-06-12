B−R サーティワン アイスクリームは、ネスレ日本の人気チョコレート「キットカット」とコラボレーションしたアイスクリームケーキ「ハッピーブレイクタイム シェアケーキ〜made with KITKAT〜」（4号／直径 約14cm×高さ 約5cm）を6月17日から発売する。2023年に発売し、好評を得たコラボフレーバー「ハッピーブレイクタイム〜made with KITKAT〜」を使用した贅沢なアイスクリームケーキが登場する。「キットカット」ファンやチョ