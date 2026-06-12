三菱鉛筆は、「すいすい書ける水性ボールペン」の「uniball ZENTO（ユニボール ゼント）」シリーズから、気持ちや思考を色で書き分けることにも適した、“「かく」ひと時を心地よく。”する「uniball ZENTO シグニチャーモデル 回転繰り出し式 3色ボールペン」（インク色：黒、赤、青／ボール径：0.38mm、0.5mm／軸色：全2色）、「uniball ZENTO フローモデル 3色ボールペン」（インク色：黒、赤、青／ボール径：0.38mm、0.5mm／軸