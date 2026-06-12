4歳の男の子の交通事故をきっかけに始まったひまわりの種を受け継ぐプロジェクトが、大阪府でも広がっています。 「ひまわりの絆プロジェクト」は、2011年に京都府木津川市で起きた交通事故で亡くなった4歳の男の子が大切にしていたひまわりの種を受け継ぎ、各地に広めることで交通安全について考える取り組みです。 この取り組みは全国に広がっていて大阪府警阿倍野警察署でも去年から始まりました。 6月12日、地元の幼稚園児