俳優の中村玉緒さんが、9日に肺炎のため亡くなっていたことが分かった。86歳。12日、所属事務所が発表した。この訃報を受け、俳優の藤田朋子が、自身のインスタグラムで追悼した。【貴重写真】若かりし2ショット…勝新太郎＆中村玉緒さん、寄り添う仲睦まじい姿藤田は、若かりし頃の玉緒さんとの2ショットを公開し、「玉緒さん 勝さんやがんちゃんのところへ行ってしまった」「玉緒さんさようなら」切ない心境をつづった。続