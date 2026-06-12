バラエティー番組での天真爛漫なキャラクターや、数々の映画・ドラマで名演技を魅せた女優の中村玉緒さんが、肺炎のため、86歳で亡くなったことがわかった。【写真】40代でこの美しさ…勝新太郎さんと中村玉緒さんの和服姿玉緒さんは1939年、京都府生まれ。父は歌舞伎俳優の二代目中村鴈治郎、実兄は人間国宝の四代目坂田藤十郎という、日本の伝統芸能を背負う名門生まれた。捜査員におにぎりを幼い頃は「母のような舞妓さん