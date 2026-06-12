気象庁は12日午後2時18分、埼玉県南中部と南東部にレベル3大雨警報が出た。また、埼玉県南西部にもレベル２大雨注意報が出ている。気象庁は12日午前11時、早期注意情報を発表して、これから今夜にかけて東京地方および神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木の各県について大雨警報を発表する可能性があるとしていた。上空の寒気、地上付近の気温上昇、湿った空気によって、大気の状態が非常に不安定になり、関東地方では午後から積乱雲が