サッカーW杯日本代表を応援するため、チームカラーの青色にライトアップされた東京タワー＝11日、東京都港区サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会で、日本の1次リーグ3試合に合わせ、東京タワーが青くライトアップされる。11日には大会開幕に合わせて点灯し、夜空に輝きを放った。日本時間15日のオランダ戦と同26日のスウェーデン戦は、前日夜に実施する。同21日昼のチュニジア戦は、試合前の21日午前0時半から午前