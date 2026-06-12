神戸市役所本庁舎2号館の完成予想図（神戸市提供）神戸市は12日、建て替え中の神戸市役所本庁舎2号館（同市中央区）の高層部に、米ヒルトングループの高級ホテル「コンラッド」が入居すると発表した。開業は庁舎完成後の2030年を予定。同年には神戸空港に国際定期便の就航が決まっており、ヒルトンの担当者は「多くの海外客が神戸を訪れることを期待したい」と話した。コンラッドは世界の主要都市に展開するヒルトンの最上級ブ