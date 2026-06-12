気象庁は12日午後2時12分、神奈川県横浜・川崎にレベル3大雨警報を出した。12日午後1時14分に東京・多摩北部にレベル3大雨警報、また東京23区西部にも、レベル2大雨注意報を出している。気象庁は12日午前11時、早期注意情報を発表して、これから今夜にかけて東京地方および神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木の各県について大雨警報を発表する可能性があるとしていた。上空の寒気、地上付近の気温上昇、湿った空気によって、大気の状