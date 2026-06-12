日々の仕事と家事に追われる家庭にとって、「家事の時短」は切実なテーマです。友人から「電気代は月に3000円くらい増えるけれど、夜に洗濯して浴室乾燥機で乾かしてしまうと楽になる」と聞くと、気になる人もいるでしょう。 「毎日使ったらもっと高い請求が来るのではないか」「もったいないのではないか」と不安に感じる人もいるかもしれません。本記事では、浴室乾燥機を毎日使用した場合の電気代を具体的な計算式