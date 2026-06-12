不動産を所有している場合、固定資産税が発生しますが、これは誰も住んでいない「空き家」であっても同じです。さらに、もし空き家をそのまま放置してしまうと、固定資産税が大幅に高くなるリスクがあります。 本記事では、空き家を放置する危険性や対処法をくわしく解説します。将来的に実家を相続する予定がある人も、ぜひ参考にしてください。 空き家を放置すると固定資産税が増える？ 今回のように「実家を相