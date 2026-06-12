新幹線で、高齢者や家族連れから「席を代わってほしい」とお願いされた場合、断ってよいのか、それとも応じるべきなのか悩む人もいるでしょう。 しかし、新幹線の指定席は購入した人に割り当てられた座席であり、当事者同士の判断で勝手に移動するとトラブルの原因になることがあります。さらに、自由席へ移動した場合には料金面で損をするケースも考えられます。 本記事では、指定席を譲る前に知っておきたい