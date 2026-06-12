【「ポケモン」パッケージデザイングッズ】 6月18日10時 発売予定 価格：400円～ ポケモンは、「ポケットモンスター」シリーズの歴代ゲームソフトパッケージがデザインされたグッズをポケモンセンターオンラインにて6月18日10時より発売する。 キラキラしたふちどりでツヤ感のあるピンズをはじめ、歴代ゲーム発売当時のパッケ