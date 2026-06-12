急な雨を見抜く方法はあるか。映画『天気の子』の気象監修をつとめた雲研究者で気象庁気象研究所主任研究官の荒木健太郎さんは「空を見上げてほしい。嵐の前触れをしらせてくれる、代表的な雲の特徴がある」という――。（前編／全2回）※本稿は、荒木健太郎『すごすぎる天気の図鑑 防災の超図鑑』（KADOKAWA）の一部を再編集したものです。■天気は「雲」が決めている「モクモクした雲に乗って空を飛んでみたいな」と、誰もが一度