国政政党「チームみらい」の安野貴博党首の妻で、編集者の黒岩里奈氏が、１２日放送の「ぽかぽか」（フジテレビ系）に出演。夫からのプロポーズを明かした。女子校出身の黒岩氏は「プロポーズとかに本当に夢があった。絶対に（指輪の箱を）パカっていうのをやってほしかった」という。その旨を安野氏に伝えたところ「安野は『わかった、わかった。準備に１か月ぐらい時間がかかるから待ってくれ』と言った」そうだ。その後「