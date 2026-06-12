IVEのウォニョンが、バービー人形のようなビジュアルを披露した。6月11日、ウォニョンはソウル・松坡区で開催されたスキンケアブランド「medicube（メディキューブ）」のイベントに出席した。【写真】ウォニョン、スリットからのぞく“異次元美脚”この日、ウォニョンはネックラインに施されたフラワーモチーフの刺繍が印象的なオフショルダードレスをまとい、会場に登場。太ももがのぞくサイドスリットで大人っぽい魅力を見せる一