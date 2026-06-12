全日空（ANA）公式Xが2026年6月11日、国内線の旅客サービスシステムの刷新に伴う問題を報告し、「お客様には多大なるご不便とご心配をおかけしていますことを深くお詫び申し上げます」と謝罪した。「お問い合わせの急増」で支障もANAは、5月19日〜6月9日予定で空港ごとに順次、国内線と国際線のシステムを統合すると予告していた。移行期間中は一部サービス制限もあり、例えば、統合前の空港から出発する予約便は出発時刻48〜24時