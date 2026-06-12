5月23日（土）〜25日（月）、韓国観光公社が後援するファンツアー「Invitation from KOREA with your 推し」が開催されました。記念すべき第1回目は、人気声優・阿部敦さんと韓国・釜山を楽しむ特別なツアー。甘川文化村でのツーショット記念撮影をはじめ、釜山の人気スポットをめぐる観光や、阿部さんの素顔が垣間見えるファンミーティングなど、内容盛りだくさん。今回は、そんな豪華なツアーの様子をお届けします♡阿部さ