雨水タンク／提供：倉敷市 市民に雨の備えを考えてもらおうと、岡山県倉敷市は2026年6月16日から19日まで、市役所本庁舎1階展示ホールで「雨水タンク」と「止水板」を展示します。 屋根に降った雨水を雨どいからためることができる「雨水タンク」は、地域の浸水対策にも役立ちます。住宅内への雨水の侵入を防ぐことができる「止水板」は、土のうより軽く、簡単に設置できるということです。 会場では、雨水