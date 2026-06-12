ピン芸人の佐久間一行が１２日、自身のブログ「佐久間一行のついてこ〜い」内で、結婚したことを発表した。佐久間は「みなさんへ１１４１９回〜。いつもたくさんの応援ありがとうございます。この度、ご縁があり一般の方と結婚しました」と報告した。また「引き続きみなさんが楽しめるものを届けていければと思います。つたわれ〜♪」とつづった。佐久間は１９７７年９月３日生まれ、茨城県水戸市出身の４８歳。中学の時