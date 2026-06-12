俳優の中村玉緒さんが9日、肺炎のため亡くなった。86歳。12日、所属事務所が発表した。芸能界から追悼の声が寄せられている。【貴重写真】若かりし2ショット…勝新太郎＆中村玉緒さん、寄り添う仲睦まじい姿中村さんが所属する長良プロダクションが文書で発表。「弊社所属の俳優 中村玉緒（本名:奥村玉緒）が、2026年6月9日（火）、肺炎のため享年86歳にて永眠いたしました」と報告。「生前に皆様から賜りましたご厚情に心より