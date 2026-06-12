年齢やホルモンバランスの変化によって、これまで愛用していたブラジャーが苦しく感じることはありませんか？そんな女性たちの悩みに寄り添うHEAVEN Japanの「ずっともっとブラ」から、春夏の新色「アッシュピンク」が登場しました。補整力と快適な着け心地を両立した人気ブラに、大人の女性に似合う上品なカラーが仲間入り。毎日を心地よく過ごしたい方に注目のアイテムです♡ 快適さと美しいシルエットを両立