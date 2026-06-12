さいたま市北区の接骨院に79歳の女性が運転する車が突っ込みました。けが人はいませんでした。午前11時ごろ、さいたま市北区宮原町の接骨院で「乗用車が後退した時に建物のガラスと衝突した」と従業員から110番通報がありました。警察によりますと、79歳の女性が運転する乗用車が後ろ向きで駐車しようとした際にガラスを突き破り、接骨院に突っ込みました。当時、従業員3人と患者2人がいましたが、けがはありませんでした。運転し