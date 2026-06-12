5月度の「スカパー！サヨナラ賞」の受賞者が12日に発表され、巨人の坂本勇人内野手が選出され「5度目と聞いて正直びっくりしてます。本当にファンの方が選んでくれた賞なので。本当に記念に残る一本を打てて素直にうれしいです」と喜びを語った。5月13日の広島戦（福井）。1―2で迎えた延長12回1死一、二塁で打席に立つと、逆転サヨナラ3ランを左翼席へ運んだ。この一発が通算300本塁打にもなり「福井のファンの方、本当に遅く