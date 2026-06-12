１票差で現職が新人を破った栃木県那須町長選（３月２２日投開票）について、県選挙管理委員会は１２日、現町長の平山幸宏氏（６４）の当選を無効とする裁決を発表した。疑問票７９０票を精査した結果、新人の得票が２票上回った。裁決は１１日付。町長選では、平山氏が５０９９票を獲得し、次点の前町議・小山田典之氏（６５）を１票上回り３選を果たした。小山田氏側の異議申し立てを受けて町選管が票の再点検を行うと、票差