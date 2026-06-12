左ハンドルの「日産製プレミアムモダンクロスオーバー」がついにデビュー2026年6月3日、かつて一世を風靡した日産のクロスオーバーSUV「Murano（ムラーノ）」が、約12年ぶりに日本での注文受付を開始しました。今回の日本復帰は、米・トランプ政権による外圧を受け、2026年2月に国土交通省が創設した「米国製乗用車の認定制度」を活用したもの。この制度下では、米国で製造・安全認証を受けた乗用車は追加試験が免除され、日本