誰にでもひとつやふたつ苦手なこと、不得意なことはあるもの。克服したくてもどうにもならないこともいろいろありますよね。しかし、そのできないことにばかり意識が向き、誰かを否定してもいいものなのでしょうか。『小学生になるうちの子はスポーツが苦手です。体育の授業のとき周囲から「どうしてできないの？」「普通これくらいできるでしょ」とか、団体戦だと「役立たず」と言われることが多いそうです。正直、努力してもあま