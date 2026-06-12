山形県では、上空の寒気の影響により、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。１２日朝から夜遅くにかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、降ひょう、急な強い雨に注意してください。 【画像】山形・全国の天気 ［気象概況］１２日は、東北地方の上空約５５００メートルに氷点下１８度以下の寒気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となるでしょう。このため、山形県では積乱雲が発達し、雷の発生する所がある見込み