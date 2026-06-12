ディズニー＆ピクサーの新作映画『水の都のネロ』（原題：GATTO）が、2027年春に日本公開されることが決定した。あわせて、主人公の黒猫・ネロが登場するティザー予告とティザーポスターが解禁された。【動画】ディズニー＆ピクサーの新作『水の都のネロ』ティザー予告「トイ・ストーリー」シリーズのおもちゃの世界、『リメンバー・ミー』の死者の世界など、独創的な“もしもの世界”を描いてきたディズニー＆ピクサー。本作