『ポケモン』30周年を記念して、「ポケモンセンターオンライン」にて『ポケットモンスター』シリーズ歴代ゲームソフトのパッケージがデザインされたグッズが、18日に発売されることが決定した。【写真】インパクトある！種類豊富な『ポケモン』30周年の新グッズTシャツの前面には、『ポケットモンスター』シリーズ歴代ゲームソフトのパッケージに登場したポケモンがデザインされ、袖口には、各タイトルが発売された当時のゲー