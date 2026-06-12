気象台は、12日午後2時12分に、レベル３大雨警報を横浜市北部に発表しました。東部では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【大雨警報（発表中）】■横浜市北部●レベル３大雨警報【発表】■川崎市●レベル２大雨注意報