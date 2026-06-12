気象台は、12日午後2時10分に、レベル３大雨警報を西東京市に発表しました。東京地方では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【大雨警報（発表中）】■大田区●レベル２大雨注意報■世田谷区●レベル２大雨注意報■渋谷区●レベル２大雨注意報■中野区●レベル２大雨注意報■杉並区●レベル２大雨注意報■北区●レベル２大雨注意報【発表】■板橋区●レベル２大雨注意報■練馬区●レベル２大雨注意報■足立区●レベ