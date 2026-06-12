ソフトバンク・谷川原健太捕手が１２日に発表された５月度の「スカパー！サヨナラ賞」のパ・リーグ部門を受賞した。谷川原は５月８日のロッテ戦（みずほペイペイドーム）で放った劇的なサヨナラ打が評価された。ソフトバンクは２点ビハインドで九回裏の攻撃を迎えたが、栗原のソロで１点を返すと、２死二塁から牧原大が同点二塁打。続く谷川原が「人生初」という劇打で鮮やかな逆転勝ちを決めた。受賞会見を行った谷川原は「