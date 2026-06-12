俳優の中村玉緒さんが肺炎のため亡くなりました。86歳でした。【映像】中村玉緒さん 肺炎のため86歳で死去所属事務所によりますと、中村さんは6月9日、肺炎のため亡くなったということです。中村さんは、1939年に歌舞伎俳優二代目中村鴈治郎の長女として京都市に生まれ、1953年の松竹映画「景子と雪江」でデビュー。1960年公開の映画「ぼんち」、「大菩薩峠」で第11回ブルーリボン賞助演女優賞を受賞しました。私生活では