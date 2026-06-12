タレントの若槻千夏（42）が12日、都内で「シチズンエコ・ドライブ」誕生50周年記念イベントに出席した。世界初のアナログ式光発電の腕時計となる同商品を発売し、今年で50周年。「エコ・ドライ部」として活動中の超特急リョウガ（31）とユーキ（31）の“特別顧問”として登場し、2人のフリップを使ったトークに対して「声が小さいな」「時間過ぎてますよ」と、バラエティーの立ち振る舞いをビシバシと指導していた。長く芸能界