6月11日、ボクシングの元WBC世界ライト級王者で、タレントとしても活躍したガッツ石松さんが肺炎のため、2日に亡くなっていたことがわかった。76歳だった。現役時代は、三度笠と道中合羽の衣装でリングに入場するパフォーマンスで人気を博し、1974年には世界的に層が厚いライト級でアジア人初の世界王座を獲得。5度の防衛に成功するなど、日本ボクシング史に残る偉業を成し遂げた。1978年に現役を引退すると、迫力ある風貌とユニー