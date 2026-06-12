高市首相の陣営が総裁選や衆院選で他陣営を誹謗中傷する動画を作成したとされる週刊文春の報道について一貫して否定してきた高市首相が答弁を軌道修正した。日ごとに変わる高市首相の答弁に、2026年6月11日放送の「旬感LIVE とれたてっ！」（フジテレビ系）に出演したジャーナリストの岩田明子さんは「手ぎわが悪い。謝るべきところは謝るべし」と苦言を呈した。「大事なことは、継続的に組織だって動画を作っていたかどうか」これ