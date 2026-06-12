枝豆を食べるなら、まず大鍋でお湯を沸かさなくては…と考える人が多いのでは。じつは鍋がなくてもフライパンひとつで作れます。今回は、時短の枝豆レシピを3つご紹介します。甘みが増す、時短になる、光熱費も節約できるなどいいことずくめです。 ▼焼くと甘みが増す！ゆでないレシピはこれ フライパンに入れて蓋をし、強火で3分、上下を返して2分焼くだけ。水分がとんで甘みがぐっと増します。 ▼水150mlだけで時短、節約にも