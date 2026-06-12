サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会が開幕した。４８チームが出場し、７月２０日の決勝への進出を目指す。各国はすでに２６人の代表メンバーを発表しているが、これからメンバーの入れ替えはあるのか、ルールを解説する。（デジタル編集部）キックオフの２４時間前までメンバー交代は大きなけがや病気の場合に限り、各チームの大会初戦のキックオフ２４時間前まで可能だ。日本の初戦は１５日午前５時（日本時間