EXILE TAKAHIRO（41）が12日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「秋田ディナーショー」と書き出したTAKAHIRO。「久しぶりの秋田は快晴で迎えてくれました」とつづって秋田県での様子をアップした。「本番前にジョギング。千秋公園、最高に気持ち良い場所でした」とコメント。「#秋田キャッスルホテル」「#部屋もおもてなしも」「#感動スルホテル」と添えた。ジョギング中の写真の中には「千秋公