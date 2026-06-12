各地の寺社や酒蔵で起きた火災について、ＳＮＳで「イスラム教徒が放火した」とのデマが拡散している。読売新聞の取材に対し、回答が得られたすべての警察と消防は「外国人が火を付けた事実や情報はない」と否定した。根拠不明の刺激的なデマが人々の不安をあおっている構図が浮かび上がる。（上万俊弥、鈴木彪将）数百万回表示も「犯人は移民かムスリム」「モスクが増えて寺が燃やされている」京都府亀岡市の千手寺で６月１