関東では昼頃から所々で雷雲が発生していて、局地的に激しい雷雨やひょうが降っています。まもなく東京都心部でも土砂降りの雨や雷雨になるものとみられ、十分な注意が必要です。■天気急変各地で激しい雷雨や降ひょう12日(金)の関東は、上空の寒気や湿った空気の影響で大気の状態が非常に不安定となっていて、午後1時半現在、関東のあちらこちらで雨雲が発生しています。この時間は、特に埼玉県南部や東京の多摩地方で積乱雲が