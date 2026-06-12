【「ヤングアニマル」12号】 6月12日 発売 価格：530円 「ヤングアニマル」26年12号 【拡大画像へ】 白泉社は、「ヤングアニマル」12号を6月12日に発売した。価格は530円。 表紙と巻頭グラビアには穂波あみさんが登場。特別付録として、両面クリアファイルがついてくる。また、小日向ななせさんが巻末グラビアに登場する。 巻頭カラーには「ベルセルク」が登場