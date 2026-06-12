【変女 ～変な女子高生 甘栗千子～】 開催中 【拡大画像へ】 AmazonのKindleストアで、「変女 ～変な女子高生 甘栗千子～」全21巻がポイント還元の対象となっている。 本作は、住み込みスタイルの仕事先「便利屋 甘栗」に就職した高村と、そこの娘で少し変わった女子高生千子が繰り広げる不思議系JKラブコメディ。 各巻で380ポイントの還元が受けられるた