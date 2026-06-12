【ムダヅモ無き改革】 セール開催中 【拡大画像へ】 AmazonのKindleストアで、大和田秀樹氏の麻雀マンガ「ムダヅモ無き改革」がセール価格で販売されている。 第1巻から第8巻までは各巻55円、第9巻から第16巻は各巻299円となっており、全巻を2,832円で購入することができる。 セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセ