6月12日、千葉ジェッツは、ジョン・ムーニーが2025－26シーズン限りで契約満了となり、退団することを発表した。同日付で韓国KBLの安養正官庄レッドブースターズがムーニーの獲得を発表しており、来シーズンは韓国でプレーすることになった。 アメリカ出身で28歳のムーニーは、206センチ111キロのセンター兼パワーフォワード