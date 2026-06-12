川崎ブレイブサンダースは6月12日、松山駿と荒谷裕秀の2選手との2026－27シーズンにおける新規選手契約締結を発表。Bプレミア開幕を前に、得点力とユーティリティ性を兼ね備えた2選手を迎え入れ、日本人戦力の強化に成功した。 福井県出身で現在29歳の松山は、175センチ73キロのポイントガード兼シューティングガード。富山大学在学中の2018年に、特別指定選手として富山グラウ