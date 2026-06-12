太洋基礎工業が反発している。１１日の取引終了後に発表した第１四半期（２～４月）単独決算が、売上高３８億９１００万円（前年同期比０．６％増）、営業利益３億３５００万円（同５７．９％増）、純利益２億３６００万円（同５３．５％増）と大幅増益となったことが好感されている。 期首受注残高が過去最高の７０億円強と豊富にあり、工事の順調な進捗に加えて、原価管理や工事竣工時における精算金額の交渉に取り