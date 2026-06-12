ミルボンは高い。ＳＭＢＣ日興証券が１１日付で投資評価を「２（中立）」から「１（アウトパフォーム）」へ、目標株価を３０００円から３８００円へ引き上げた。証券会社によると、国内外で成長加速と限界利益改善が進み、海外利益の貢献が高まるだろうと指摘。新中計において国内外の成長戦略に加え、コスト構造改革や資本効率性の向上施策に期待したいとの見方も示した。これが買い材料視されているようだ。 出所：MI