午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は９６７、値下がり銘柄数は５４３、変わらずは４７銘柄だった。業種別では３３業種中２８業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、機械、鉄鋼、電気機器など。値下がりで目立つのはサービス、鉱業、陸運など。 出所：MINKABU PRESS